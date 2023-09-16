Четыре туриста погибли в ДТП с угнанным самосвалом в Мурманской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авария вблизи федеральной трассы "Кола" в Печенгском округе Мурманской области унесла жизни четырех человек, еще четверо госпитализированы, сообщила пресс-служба управления МВД региона.

ДТП с участием самосвала и микроавтобуса Mercedes произошло в субботу около 17:00 по московскому в районе 1542-го км трассы "Кола". По данным УМВД, что за рулем самосвала находился житель поселка Никель 1988 года рождения, который завладел им неправомерно.

"В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Сейчас водителя самосвала доставили в отдел полиции, он направлен на процедуру медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным УМВД, в микроавтобусе, который двигался в сторону госграницы (Печенгский округ граничит с Норвегией - ИФ) находились российские туристы.