Количество жертв ДТП с угнанным самосвалом в Заполярье выросло до пяти

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Один из госпитализированных с места субботней аварии с участием самосвала и микроавтобуса вблизи федеральной трассы "Кола" скончался в больнице, количество жертв ДТП выросло до пяти, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Всего с места аварии были госпитализированы четыре человека - водитель Mercedes Sprinter и трое пассажиров.

"Впоследствии от полученных травм в реанимационном отделении ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" скончался один пассажир - мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия погибли четверо пассажиров - мужчины 1978 и 1991 годов рождения, женщины 1956 и 1951 годов рождения. Двое из погибших - мурманчане.

По данным УМВД, уровень опьянения мужчины, который угнал самосвал и выехал на нем на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, составил 0,823 мг/л.

Как отмечают в пресс-службе полиции, "в ходе проверки личности водителя большегрузного автомобиля установлено, что в июне 2021 года он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющими судимость)".

По факту ДТП с пятью жертвами расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

По данным прокуратуры Мурманской области, фигурант уголовного дела из Самарской области, но с 2018 года без регистрации проживает и работает в Печенгском округе.

Как сообщалось, ДТП с участием самосвала и микроавтобуса Mercedes произошло в субботу около 17:00 по Москве в районе 1542-го км трассы "Кола" в Печенгском округе Мурманской области. Четверо пассажиров микроавтобуса скончались на месте.

В УМВД добавили, что за рулем самосвала находился житель поселка Никель (Печенгский округ) 1988 года рождения, который завладел им неправомерно.

По предварительным данным УМВД, в микроавтобусе, который двигался в сторону госграницы (Печенгский округ граничит с Норвегией - ИФ), находились российские туристы.