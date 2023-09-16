Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле города Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также Гладков заявил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории складского цеха промышленного предприятия.

Кроме того, добавил он, осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель.