Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле города Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также Гладков заявил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории складского цеха промышленного предприятия.

Кроме того, добавил он, осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель.

Белгородская область Щебекино Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 16 сентября

В Минздраве назвали стабильной эпидобстановку в РФ

В Минздраве назвали стабильной эпидобстановку в РФ

Глава Курской области сообщил о гибели человека в Плехово из-за обстрела ВСУ

Остановка вентиляторов произошла на шахтах Кузбасса

Горняков эвакуируют из нескольких шахт в Кузбассе из-за проблем с электричеством

Российские военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области

В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита антидепрессантов с флуоксетином

В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита антидепрессантов с флуоксетином

Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ в Калужской и Тверской областях

Северокорейскому лидеру представили три самолета стратегической авиации ВКС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });