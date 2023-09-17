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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 сентября

Атаки БПЛА в Подмосковье, Крыму и Орле, крупнейшие с конца "холодной войны" учения НАТО, Ким Чен Ын посетил ДВФУ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского Шебекина. В Подмосковье сбито два летевших на Москву украинских БПЛА - в Истринском и Домодедовском районах. Шесть беспилотников уничтожено у побережья Крыма. В Орле дрон упал на недостроенное здание.

- НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender. По словам председателя военного комитета альянса Роба Бауэра, занявшего этот пост накануне, в учениях примут участие около 40 тыс. военных. Он отметил, что "начинается новая эра коллективной обороны, к которой военное командование НАТО готовилось несколько лет".

- Объем запрашиваемых Украиной вооружений превышает возможности Североатлантического альянса, заявил Бауэр. Он добавил, что страны НАТО, принимая решение о военной помощи Киеву, должны думать также о собственной безопасности и безопасности альянса в целом.

- Ким Чен Ын побывал в Дальневосточном федеральном университете. Накануне северокорейский лидер прибыл в Приморье: на аэродроме Кневичи ему продемонстрировали российские самолеты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал", во Владивостоке он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников".

- Футбольный клуб "Спартак" обыграл "Сочи" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России. Победу москвичам принес гол новичка команды Срджана Бабича на 90+1 минуте.

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