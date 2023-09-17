Семь белгородских муниципалитетов попали под обстрел за сутки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский - семь и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе, по его информации, на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка - установлено три и семь прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый - выпущено три минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе - два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский - три и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - установлено пять прилетов. По окраине села Староселье выпущено шесть артиллерийских снарядов, здесь же противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение, госпитализация не потребовалась. В результате обстрела повреждения получило одно из промышленных предприятий. Также повреждено три грузовых автомобиля.

В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром - четыре взрывных устройства. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка - два минометных снаряда. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.