Минобороны РФ сообщило об украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинский дрон самолетного типа уничтожен в воскресенье около 20:40 мск в Белгородской области.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны за минувшие сутки. Под обстрелом оказались семь белгородских муниципалитетов.