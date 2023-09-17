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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Минобороны РФ сообщило об украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинский дрон самолетного типа уничтожен в воскресенье около 20:40 мск в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны за минувшие сутки. Под обстрелом оказались семь белгородских муниципалитетов.

Белгородская область Минобороны РФ
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