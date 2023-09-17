Беспилотник упал в Тульской области
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Падение беспилотника произошло в Узловском районе Тульской области, сообщило в воскресенье министерство региональной безопасности.
"17 сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет, отметили в ведомстве. Причины происшествия устанавливаются.