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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Беспилотник упал в Тульской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Падение беспилотника произошло в Узловском районе Тульской области, сообщило в воскресенье министерство региональной безопасности.

"17 сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет, отметили в ведомстве. Причины происшествия устанавливаются.

Тульская область
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