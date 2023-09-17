Российские военные перехватили украинский дрон в Воронежской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 09:40 в воскресенье в Воронежской области нейтрализован беспилотник ВСУ самолетного типа.

"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, БПЛА "был выявлен и подавлен" силами РЭБ. "К счастью, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее в воскресенье сообщалось о падении беспилотника в Тульской области.