Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Российские военные перехватили украинский дрон в Воронежской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 09:40 в воскресенье в Воронежской области нейтрализован беспилотник ВСУ самолетного типа.

"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, БПЛА "был выявлен и подавлен" силами РЭБ. "К счастью, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее в воскресенье сообщалось о падении беспилотника в Тульской области.

Воронежская область Минобороны РФ Александр Гусев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник упал в Тульской области

Хинштейн заявил, что блокировки YouTube не будет без адекватной замены

Хинштейн заявил, что блокировки YouTube не будет без адекватной замены

Научный руководитель Института астрономии РАН: космический мусор становится все более опасным

Научный руководитель Института астрономии РАН: космический мусор становится все более опасным

Ким Чен Ын ознакомился с приморской продукцией военного и двойного назначения

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Умер поэт Николай Добронравов

Умер поэт Николай Добронравов

Ким Чен Ын побывал в Дальневосточном федеральном университете

Еще четыре украинских дрона сбили над побережьем Крыма

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Что произошло за день: суббота, 16 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });