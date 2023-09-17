Минобороны РФ заявило об ударе по цехам Харьковского бронетанкового завода

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, где проводились ремонт и восстановление бронетехники украинской армии, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

Он заявил, что в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель военного ведомства.

По направлениям

За сутки отражена серия атак ВСУ на донецком, южно-донецком, красно-лиманском и запорожском направлениях.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на донецком направлении потери ВСУ за сутки составили: до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, РСЗО "Град".

Конашенков заявил, что на красно-лиманском направлении группировкой войск "Центр", ударами вертолетов и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.

"В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на южно-донецком направлении группировкой войск "Восток" в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Воскресенка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"На запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, в районах населенных пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область) нанесены удары по подразделениям и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ. Там ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, БМП Bradley и четыре автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил он.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, на купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы М109 Paladin, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица М777.

"В районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области", - сказал он.