ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

На это им дали месяц

Фото: "Интерфакс"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сделала предупреждения сотовым операторам МТС, "Мегафону", "Билайну" и Теле2 и потребовала, чтобы они отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

ФАС провела проверку по многочисленным жалобам абонентов и установила, что операторы связи навязывают клиентам "невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств". В действиях операторов служба усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС выдала МТС, Мегафону, Билайну и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий. Компании должны в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и больше подобное не допускать. Если они не выполнят требование ФАС, ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС напомнила, что в августе 2023 года направляла операторам "большой четверки" запросы с целью установить все обстоятельства и детали, но не получила от них "достаточного экономического, технологического либо иного обоснования".