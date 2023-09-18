Операторы еще не получили требование ФАС отменить плату за раздачу интернета

В МТС взимание этой платы назвали вынужденной мерой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотовые операторы "большой четверки" пока не получали официального предупреждения ФАС с требованием отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

В МТС отметили, что компания определится с дальнейшими действиями после того, как изучит предупреждение антимонопольного ведомства. Там добавили, что МТС заранее представила в ФАС все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета.

"Платный тетеринг (использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к интернету - ИФ) - вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. Такая мера не была актуальной еще 5-10 лет назад в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузкой на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов", - пояснили в пресс-службе МТС.

В МТС добавили, что введенная плата за тетеринг "не является такой существенной", если изучить условия. "Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату", - отметили в компании.

В пресс-службе "Мегафона" сказали, что компания сможет проанализировать последствия требований регулятора и определиться с дальнейшими шагами после ознакомления с предупреждением ФАС.

В "Вымпелкоме" также заверили, что компания изучит предупреждение ФАС после получения документов.

В Tele2 воздержались от комментариев.

Ранее ФАС сообщила, что предупредила операторов "большой четверки" о необходимости отменить плату за раздачу интернета. Ведомство начало проверку этих компаний по жалобам абонентов. В августе ФАС направила компаниям запросы, но не получила от них "достаточного экономического, технологического либо иного обоснования" взимания платы.

В действиях операторов ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.3 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции). Этот пункт запрещает навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами).

Операторам дали месяц на отмену платы за раздачу интернета, если они не выполнят это требование, ФАС может возбудить против них дела о нарушении антимонопольного законодательства.