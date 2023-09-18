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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

ФСБ задержала в Ростовской области двух подозреваемых в подготовке диверсий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Двое мужчин задержаны в Ростовской области при подготовке поджога административного здания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации "Легион "Свобода России" (ЛСР) готовили в регионе диверсионно-террористические акты", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания".

"В ходе их личного досмотра обнаружено и изъято: четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в "ЛСР", - говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Верховный суд РФ в марте признал украинское военизированное объединение "Легион "Свобода Россия" террористическим и запретил его деятельность на территории России.

ФСБ Ростовская область
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