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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Житель Калининградской области задержан по подозрению в организации диверсий

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Калининградской области, подозреваемого в поиске людей, устраивавших поджоги объектов в РФ по заданию украинских спецслужб.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области, 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК России "Содействие в диверсионной деятельности" и ст. 275 УК России "Государственная измена", - заявили в ФСБ в четверг.

По версии следствия, подозреваемый через интернет "установил отношения конфиденциального сотрудничества" с представителем спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение искал людей, которые могли бы совершить поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры РФ.

С февраля по март текущего года, отметили в спецслужбе, подозреваемый привлек к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах РФ.

"Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей", - сообщили в ФСБ.

Также в рамках расследования уголовного дела "задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый", заявили в спецслужбе.

ФСБ Украина Калининградская область
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