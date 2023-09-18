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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Около 10 тыс. военных участвуют в учениях по защите коммуникаций Севморпути

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в Чукотском, Беринговом морях и на полуострове Чукотка проходит тактическое учение Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути.

"В тактическом учении принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство обороны России заявило, что учение Тихоокеанского флота в Чукотском и Беринговом морях носит оборонительный характер, предназначено для совершенствования подготовки войск.

Чукотка Берингово море Чукотский полуостров Чукотское море Минобороны Тихоокеанский флот Севморпуть
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