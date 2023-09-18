Северный флот начал учения по обороне арктических островных территорий РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Оборона островных территорий и арктического побережья Россия будут отработаны на учениях, которые начались в понедельник, сообщил Северный флот.

"Под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению Арктической экспедиционной группировкой сил и войск при организации обороны островных территорий и арктического побережья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы флота, к учениям "предполагается привлечь до 1 800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота".

"Практические действия сил и войск Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей", - отмечается в сообщении.

"Планируется оценить уровень подготовки командования и штаба Арктической экспедиционной группировки сил флота при решении задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации в Арктике в условиях нарастания угрозы агрессии и ведения боевых действий", - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, будут отработаны вопросы "обороны и защиты береговых объектов гражданской инфраструктуры и объектов Северного флота, изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил флота, применения оружия и использования технических средств в Западной и Восточной Арктических морских зонах".

Также предстоит отработать вопросы, связанные с проведением "совместных специальных операций по изоляции районов действий террористов, их блокированию и уничтожению", добавили в пресс-службе.

Учения являются "составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", говорится в сообщении.