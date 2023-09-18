Число туроператоров по выездному туризму в РФ впервые после пандемии начало расти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число российских туроператоров по выездному туризму впервые за 3,5 года после пандемии начало расти в основном за счет компаний, планирующих работать с Китаем, сообщил в понедельник директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Число туроператоров по выездному туризму начинает расти. Основной фактор - возвращение безвизовых групповых поездок в Китай. За последнее время мы получили порядка десятка заявлений от таких компаний. Это дальневосточные, сибирские компании, которые ушли три года назад, два года назад. Они активно работали на китайском рынке. Пока его не было, они ушли и сейчас возвращаются", - сказал он журналистам в кулуарах Международного конгресса туроператоров.

"И второе - у нас ряд компаний проводили диверсификацию, в том числе, по иностранному продукту. Например, раньше занимались Европой, а теперь Азией. И мы видим возврат нишевых туроператоров с другим продуктом. Их не так много, как "китайских", но они появились", - добавил Осауленко.

Он подчеркнул, что появление даже небольшого числа новых туроператоров - событие для рынка.

"С учетом, что у нас 3,5 года вообще не было заявок, это очень ощутимый рост. Поэтому мы говорим, что рынок не просто стабилизируется, но и развивается", - сказал представитель "Турпомощи".

По его словам, в "Турпомощи" сейчас 406 туроператоров по выездному туризму.

Минэкономразвития объявило о перезапуске соглашения о безвизовых групповых поездках с Китаем с 1 августа 2023 года. Его действие было приостановлено в начале 2021 года из-за пандемии.