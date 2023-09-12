Китай принял первую группу туристов из РФ по соглашению о безвизовых поездках

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Китай принял первую туристическую группу из Москвы в составе 24 человек, которая приехала в рамках группового безвизового соглашения между странами, сообщила "Интерфаксу" директор принимающей компании Haiyue Travel Олеся Кан.

"Это была первая группа из России в составе 24 человек из Москвы в Пекин. Они приехали 6 сентября в рамках группового туристического безвиза. Сейчас они еще в Китае, путешествуют. Мы их принимали по линии туроператора China Travel", - сказала она.

Как отметила Кан, аэропорты Пекина готовы к приему российских туристов по безвизовому обмену. Также приехать можно через Шанхай.

"Другие точки въезда пока не принимают. Следующая группа туристов из 26 человек по безвизовому соглашению в ближайшие дни прибудет в Китай из Москвы и поедет по девяти городам страны", - рассказала она.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.