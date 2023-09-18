Правительству поручено продлить поддержку закупок автобусов в регионах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений, направленных на продолжение и масштабирование мер господдержки обновления парка общественного транспорта в российских регионах на период до 2030 года, а также на обеспечение заказами российских производителей, следует из перечня президентских поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Список был сформирован по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития общественного транспорта, которое состоялось в середине августа. Кабмину и транспортной комиссии Госсовета поручено предпринять ряд мер, направленных на снижение среднего возраста транспорта в регионах.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании сообщал, что средний возраст автобусов в регионах сейчас составляет 8 лет (при сроке службы от 7 до 10 лет), троллейбусов - 15 лет (при сроке службы до 15 лет), трамваев - 25 лет (при сроке службы 25 лет), электричек - 13 лет при сроке службы не менее 30 лет. Он отмечал, что более 41 тыс. единиц транспорта эксплуатируется за пределами средних сроков службы. Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава республики Бурятия Алексей Цыденов, в свою очередь, уточнял, что парк общественного транспорта в РФ, в целом, насчитывает 150 тыс. транспортных средств, в том числе 135 тыс. автобусов, 7 тыс. троллейбусов и 7 тыс. трамваев.

Согласно перечню поручений Путина, кабмину поручено до февраля принять решения о продлении до 2030 года комплексной программы модернизации общественного транспорта в регионах, определить на этот период их потребность в обновлении парков.

Также правительство должно предусмотреть постоянный источник финансирования программы льготного лизинга пассажирских транспортных средств общего пользования за счет федеральных бюджетных средств, год от года поэтапно увеличивая ее финансирование, начиная с 15 млрд руб. в 2024 году. Кроме того, для обновления общественного транспорта правительство должно предусмотреть использование средств, получаемых от возврата направляемых на эти цели инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств ФНБ.

Помимо подготовки упомянутых решений правительству также поручено до февраля представить предложения, касающиеся продления до 2027 года программы специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта в ежегодном объеме 50 млрд руб. В этот же срок должны быть подготовлены и предложения по созданию на длительный срок условий для равномерной загрузки производств основных изготовителей общественного транспорта. В частности, по поручению Путина предполагается продумать условия для формирования консолидированных заказов производителям.

Отдельно в президентских поручениях упоминается необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению запчастями, которые больше не ввозятся в РФ или не производятся локально, а также по обслуживанию эксплуатируемой техники иностранного производства.

Путин на заседании Госсовета по транспорту месяц назад сообщал, что сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. "С учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет безусловно еще больше. Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность - машиностроителей и их смежников", - отмечал он.

Как заявлял тогда министр транспорта Савельев, с учётом заявленной потребности регионов в рамках работы комиссии Госсовета "для решения вопроса с обновлением общественного транспорта до 2030 года потребуется дополнительно около 1 трлн руб. инвестиций различного уровня: 636 млрд руб. - на закупку 46 тыс. автобусов, 138 млрд руб. - на приобретение 4 тыс. троллейбусов, 275 млрд руб. - на поставку 3 тыс. трамваев". Федеральные средства, как уточнял Савельев, могут составить "порядка 40% или порядка 60 млрд руб. ежегодно на период до 2030 года без учета Москвы".