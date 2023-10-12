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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Регионы получат еще 350 единиц транспорта за счет бюджетных кредитов в 2023 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - С 2022 года в регионы за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) было направлено больше 1,1 тысячи единиц общественного транспорта, еще 350 единиц будут поставлены им с помощью этого же механизма до конца 2023 года, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Его слова приводит сайт правительства.

"Развитию транспортной инфраструктуры в том числе способствует программа инфраструктурных бюджетных кредитов, по которой с 2022 года регионы уже получили 1134 единицы общественного транспорта. Это 442 автобуса, 159 троллейбусов, 116 трамваев, 408 вагонов метро и 9 составов Московских центральных диаметров", - сказал вице-премьер.

Гендиректор ППК "Фонд развития территорий" - оператора программы ИБК - Ильшат Шагиахметов отметил, что программа исполнена уже более чем на 60%.

"Наибольшее количество машин с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов поставлено в Москву, Челябинскую область и Санкт-Петербург. Только за 9 месяцев этого года регионы получили 343 единицы общественного транспорта. Кроме того, уже начались поставки автобусов за счtт специальных казначейских кредитов", - сказал Шагиахметов.

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета по транспорту в августе сообщал, что регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев.

Министр транспорта Виталий Савельев тогда говорил, что с учетом заявленной в рамках работы комиссии Госсовета потребности регионов "для решения вопроса с обновлением общественного транспорта до 2030 года потребуется дополнительно около 1 трлн рублей инвестиций различного уровня: 636 млрд руб. - на закупку 46 тысяч автобусов, 138 млрд рублей - на приобретение 4 тысяч троллейбусов, 275 млрд рублей - на поставку 3 тысяч трамваев".

Федеральные средства, как отмечал глава Минтранса, могут составить "порядка 40% или порядка 60 млрд рублей ежегодно на период до 2030 года без учета Москвы".

Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава республики Бурятия Алексей Цыденов в свою очередь уточнял, что парк общественного транспорта в стране насчитывает 150 тысяч транспортных средств, в том числе 135 тысяч автобусов, 7 тысяч троллейбусов и 7 тысяч трамваев.

Виталий Савельев Владимир Путин Госсовет Марат Хуснуллин Минтранс Ильшат Шагиахметов
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