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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Сенатором от Москвы назначен Владимир Кожин

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от Москвы, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

"В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ" наделить полномочиями сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в указе.

Кожин занимает эту должность с 2018 года.

Владимир Кожин Совет Федерации
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