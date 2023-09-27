Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Сменились главы Департаментов культуры, предпринимательства, капремонта и природопользования

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в связи со своим переизбранием переназначил всех заместителей мэра на свои должности, следует из документов, опубликованных на сайте мэра и правительства столицы.

Свои посты сохранили заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также свои посты сохранили большинство глав департаментов. Назначены новые руководители Департаментов культуры, природопользования и охраны окружающей среды, капитального ремонта.

Собянин не переназначил Александра Кибовского на пост руководителя Департамента культуры Москвы, Алексея Елисеева - на пост руководителя Департамента капитального ремонта, Антона Кульбачевского - на пост руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Их сменили Алексей Фурсин, ранее возглавлявший департамент предпринимательства и инновационного развития, Алексей Беляев и Юлия Урожаева соответственно.

Главой департамента предпринимательства и инновационного развития вместо Фурсина стала Кристина Кострома.