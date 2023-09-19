Госдума сняла депутатские полномочия с Сокола и Кастюкевича

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за снятие полномочий с депутатов от фракции "Единая Россия" Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича.

Решение принято на основании заявлений самих парламентариев.

"Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение и направил в Госдуму заявление о сложении полномочий", - написал ранее Сокол в своем телеграм-канале.

Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. Однако 1 сентября он был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. На следующий день депутат заявил, что принял решение не участвовать в выборах по состоянию здоровья. В то же время Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых "Единая Россия" набрала более 36% голосов.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал журналистам, что все кадровые вопросы в Хакасии, также как и в других регионах, где обновился в результате выборов состав парламента, должны быть решены к 25 сентября: "Это крайняя дата, когда все организационные вопросы, включая выборы спикера Верховного совета Хакасии, должны быть решены".

Кастюкевич также дал пояснение своему решению сдать мандат.

"Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", - написал в своем телеграм-канале Кастюкевич.

В ходе прошедших выборов Кастюкевич был избран в Херсонскую областную думу от "Единой России", которая получила 74,86% голосов.

Кастюкевич является секретарем отделения "Единой России" в Херсонской области.