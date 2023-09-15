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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Депутаты Госдумы от "Единой России" Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Эти документы опубликованы в в базе законодательной деятельности Госдумы.

Как говорится в проектах соответствующих постановлений, думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера поддержала заявление депутатов.

Вопрос о снятии с них полномочий Госдума рассмотрит на своем первом заседании в осеннюю сессию 19 сентября, говорится в документах.

Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. В июле он перенес операцию в связи с перитонитом, но продолжил кампанию. 1 сентября он попал в больницу в Москве в тяжелом состоянии. На следующий день депутат заявил, что решил не участвовать в выборах по состоянию здоровья.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказывал журналистам, что "состояние Сокола стабилизировалось".

Он отметил, что все кадровые вопросы в Хакасии, также как и в других регионах, где обновился в результате выборов состав парламента, должны быть решены к 25 сентября: "Это крайняя дата, когда все организационные вопросы, включая выборы спикера Верховного совета Хакасии, должны быть решены".

Игорь Кастюкевич - секретарь отделения "Единой России" в Херсонской области.

Единая Россия Госдума Хакасия Сергей Сокол Игорь Кастюкевич Херсонская область
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