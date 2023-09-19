Цифровая торговая платформа РЭО станет платной с 1 января 2024 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), запущенная в сентябре 2022 года, станет платной для всех пользователей с 1 января 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Уведомление о введении платы зарегистрированным пользователям придет заранее, и они смогут продлить подписку, оплатив ее.

"Если пользователи решат отказаться от оплаты, то они больше не смогут выставлять и смотреть лоты, принимать участие в аукционах. Однако мы подготовили три тарифа, которые подойдут любым игрокам, как малым, так и крупным - на месяц, полгода или год", - сказал через пресс-службу руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов.

Все три тарифа, которые уже представлены на сайте ЭТП, включают в себя создание лотов на площадке, участие в торгах в качестве исполнителя, просмотр контактной информации организаций, подписание договоров и протоколов. Стоимость тарифа на 1 месяц составляет 5 тысяч рублей, на полгода - 30 тысяч рублей, на год - 60 тысяч рублей. Для тех, кто выбирает годовой тариф, ЭТП предоставляет услугу персонального менеджера, говорится в сообщении.

ЭТП была запущена в сентябре 2022 года. По данным РЭО, за год работы на ней выставили более 1,3 млн тонн вторсырья на 1,2 млрд руб., из них продано 324 тыс. тонн. Число пользователей площадки спустя год работы составило более 1,4 тыс.

"Когда мы создавали цифровую платформу по торговле вторсырьем, целью было внедрить в отрасль настоящий инструмент экономики замкнутого цикла, которым смогут воспользоваться действующие участники рынка. Это востребованный и необходимый продукт, о чем говорят сами пользователи. Уверены, что с новыми правилами и условиями площадка будет становиться только эффективнее", - прокомментировал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана по указу президента в январе 2019 года. Единственный акционер компании - Минприроды.