Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году могут вырасти в пределах 5% из-за повышения стоимости труда и цен на технику. Об этом заявил во вторник гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"С точки зрения себестоимости услуги она находится под серьезным давлением макроэкономических факторов, факторов изменения конъюнктуры рынка. В частности, у нас серьезное удорожание произошло по коммунальной технике, в том числе запчастям, серьезное произошло изменение по составляющей в стоимости рабочей силы (...) Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года", - сказал Буцаев на "круглом столе" в Совете Федерации.

По словам главы РЭО, в 2020 году тарифы удалось снизить на 4% благодаря работе ФАС и регионов по уточнению стоимости вывоза мусора.

Стоимость вывоза мусора по стране значительно различается, признает Буцаев: в разных регионах тарифы составляют от 47 до 269 руб., в среднем - 95 руб. В то же время в отрасли ЖКХ разброс в размерах тарифов между субъектами может быть еще более значительным, подчеркнул он.

"Если говорим об охвате населения, то он в настоящее время составляет 94% (...) Второй показатель, с которого мы начинали как с наиболее проблематичного – показатель уровня платежей за услугу, в настоящий момент он составляет 90,7%, это действительно очень неплохо, в том числе для инвестиционных целей", - отметил Буцаев.

В первом квартале 2022 года РЭО зафиксировал снижение собираемости платы за вывоз мусора до 83%, однако, по словам Буцаева, оно является сезонным и связано, в первую очередь, с задолженностями бюджетных организаций, которые сами получают бюджетные средства с задержкой.