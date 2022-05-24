Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году могут вырасти в пределах 5% из-за повышения стоимости труда и цен на технику. Об этом заявил во вторник гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"С точки зрения себестоимости услуги она находится под серьезным давлением макроэкономических факторов, факторов изменения конъюнктуры рынка. В частности, у нас серьезное удорожание произошло по коммунальной технике, в том числе запчастям, серьезное произошло изменение по составляющей в стоимости рабочей силы (...) Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года", - сказал Буцаев на "круглом столе" в Совете Федерации.

По словам главы РЭО, в 2020 году тарифы удалось снизить на 4% благодаря работе ФАС и регионов по уточнению стоимости вывоза мусора.

Стоимость вывоза мусора по стране значительно различается, признает Буцаев: в разных регионах тарифы составляют от 47 до 269 руб., в среднем - 95 руб. В то же время в отрасли ЖКХ разброс в размерах тарифов между субъектами может быть еще более значительным, подчеркнул он.

"Если говорим об охвате населения, то он в настоящее время составляет 94% (...) Второй показатель, с которого мы начинали как с наиболее проблематичного – показатель уровня платежей за услугу, в настоящий момент он составляет 90,7%, это действительно очень неплохо, в том числе для инвестиционных целей", - отметил Буцаев.

В первом квартале 2022 года РЭО зафиксировал снижение собираемости платы за вывоз мусора до 83%, однако, по словам Буцаева, оно является сезонным и связано, в первую очередь, с задолженностями бюджетных организаций, которые сами получают бюджетные средства с задержкой.

Российский экологический оператор РЭО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

"Знаток" Ровшан Аскеров заочно арестован в России за пост в соцсети

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Владельцы ТЦ смогут досрочно расторгать договоры с уходящими с рынка ритейлерами

Пожар в торговом центре в Кемерове

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"