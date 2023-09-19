Экс-глава ФТС Булавин назначен сенатором от правительства Ивановской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Станислав Воскресенский, официально вступивший во вторник в должность губернатора Ивановской области, назначил бывшего главу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимира Булавина представителем регионального правительства в Совете Федерации, сообщила пресс-служба облправительства.

"Соответствующий указ губернатор подписал 19 сентября", - говорится в сообщении.

Булавин родился в 1953 году. Имеет воинское звание генерал-полковник. С 1977 года служил в органах государственной безопасности. В 2006 г. стал первым руководителем аппарата созданного Национального антитеррористического комитета - заместителем директора ФСБ России. В 2008 г. назначен первым заместителем Секретаря Совета безопасности РФ. В 2013 - 2016 гг. занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2016-2023 годах - руководитель Федеральной таможенной службы России.

На выборах главы региона, которые прошли 8-10 сентября, Воскресенский, выдвинутый "Единой Россией" получил наибольшее число голосов избирателей - 82,49%.

Ранее депутаты Ивановской облдумы восьмого созыва на первом заседании снова наделили Валерия Васильева полномочиями члена Совета Федерации РФ от региона.