В Совете Федерации сменится глава комитета по обороне и безопасности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности сменится руководитель. Как ожидается, Виктора Бондарева сменит Владимир Булавин, сообщил глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Сегодня комитет по обороне и безопасности рассмотрел вопрос, проголосовал за избрание председателем комитета Булавина, а Совет палаты поддержал это решение", - сказал Тимченко "Интерфаксу".

"Он (Бондарев - ИФ) в рамках ротации написал заявление о сложении полномочий. Он остается первым заместителем председателя комитета", - добавил сенатор.

По словам Тимченко, этот кадровый вопрос включен в повестку заседания Совета Федерации в среду, предполагается, что палата утвердит эти решения.

Виктор Бондарев - Герой России, экс-главком ВКС России. Владимир Булавин - заслуженный сотрудник органов безопасности, бывший руководитель Федеральной таможенной службы.