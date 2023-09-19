Депздрав Москвы опроверг информацию о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Информация о возобновлении работы коронавирусного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"По факту сообщений о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке, сообщаем, что информация не соответствует действительности. Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) в целях профилактики осложнений. "Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне роста заболеваемости в Коммунарке вновь открыли коронавирусный госпиталь.