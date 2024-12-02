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Роспотребнадзор опроверг четырехкратный рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями, в том числе микоплазменной инфекцией, в России контролируемая, а распространяемая информация о росте заболеваемости в четыре раза не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 47 недели 2024 года показатель составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 5,2% (46 неделя - 29,53 на 100 тысяч) и на 3,9% ниже среднего уровня за последние 4 недели", - сообщили журналистам в ведомстве.

Комментируя публикации СМИ о том, что в Москве и других регионах России "растет число заболевших микоплазменной пневмонией практически в четыре раза", в ведомстве заявили, что это не соответствует действительности.

Роспотребнадзор Москва
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