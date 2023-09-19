Силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Орловской области
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон самолетного типа над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - говорится в сообщении.
По словам российских военных, это произошло около 22:30 по Москве.
Ранее во вторник вечером Минобороны сообщало, что два украинских дрона сбиты в Белгородской и Орловской областях.