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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Власти Орловской области сообщили об обезвреживании беспилотника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обезвреживании беспилотника на территории региона.

"Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет", - написал Клычков в пятницу в своем телеграм-канале.

По его словам, место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

Андрей Клычков Орловская область
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