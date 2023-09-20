Российский корабль выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" на учениях в Беринговом море

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский корвет на учениях в Беринговом море выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской мишени, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Корвет "Гремящий" выполнил стрельбу ракетой "Калибр" по морской мишени, находившейся на расстоянии более 300 километров от точки пуска, сообщили российские военные. По их словам, цель была поражена, учебная стрельба велась из Анадырского залива (самый крупный залив Берингова моря).

В акватории Чукотского и Берингова морей, на полуострове Чукотка проходит учение Тихоокеанского флота РФ "Финвал-2023". Отрабатывается защита коммуникаций Северного морского пути.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США). В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Маневрами "Финвал-2023" руководит главком ВМФ Николай Евменов. В них задействованы около 10 тыс. военнослужащих, более 50 единиц техники: надводные корабли, подводные лодки, самолёты и вертолёты, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости, сообщили в Минобороны РФ.

"Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России", - заявило министерство.