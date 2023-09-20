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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Карабахский омбудсмен сообщает об обстреле машины скорой помощи в Степанакерте

Карабахский омбудсмен сообщает об обстреле машины скорой помощи в Степанакерте
Фото: oldhike/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВС Азербайджана, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян.

"Около 5:00 машина скорой помощи Степанакерта, которая была отправлена в Мартакертский район для перевозки тел восьми погибших, была обстреляна азербайджанскими вооруженными силами. Водитель машины получил ранения и в настоящее время не имеет возможности эвакуировать тела в Степанакерт", - написал Степанян в соцсети Х.

По последним данным омбудсмена, в результате военной операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе есть 27 погибших, число раненых превышает 200 человек. Количество погибших среди мирного населения достигло семи - это три женщины, двое детей и двое мужчин, пострадали 35 мирных жителей - 13 детей, 15 женщин и семеро мужчин.

Азербайджан Карабах Степанакерт
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