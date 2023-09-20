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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Что случилось этой ночью: среда, 20 сентября

Бомбардировка Карабаха, протесты в Армении, атаки беспилотников на Белгородскую и Орловскую области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха утром возобновились. Карабахский омбудсмен сообщает об обстреле машины скорой помощи в Степанакерте.

- В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов. СК Армении возбудил уголовное дело в связи с задержанием демонстрантов с ножами.

- Вечером посольство РФ в Ереване заблокировали демонстранты. У здания проходила акция с требованием прекратить проводимые Азербайджаном военные действия в Нагорном Карабахе.

- Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей. В настоящее время все они обеспечены местами для проживания и горячим питанием.

- Вашингтон призвал Баку прекратить военные действия в Карабахе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

- Силы ПВО сбили 3 беспилотника ВСУ в Белгородской области и 2 - в Орловской. Данных о пострадавших нет.

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