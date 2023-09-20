Россияне через приложение "Госуслуги" смогут проверить подлинность товаров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россияне, покупая товары, смогут проверять их подлинность с помощью приложения "Госуслуги", соответствующее постановление подписано правительством РФ.

"У покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги". Технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В приложении "Госуслуги" можно, в том числе узнать, где, когда и кем товар произведен, получить информацию о его весе или объеме. "Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", - поясняется в сообщении.

Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, находятся лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. "В дальнейшем он будет расширяться. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак", - отмечают в правительстве.