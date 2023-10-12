Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки на гаджеты

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, приложения для проверки подлинности товаров "Честный знак", сообщает сайт правительства.

"Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, ранее приложение скачали уже 11,5 млн раз.

Покупая товар, с помощью "Честного знака" можно убедиться в его легальности, в том числе узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме, сказано в пресс-релизе.

"Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке - код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак". Помимо того, что потребители могут проверить качество и безопасность продукции, в приложении можно найти любые лекарства в аптеках, узнать, с какой конкретно фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию, выставить будильник приема лекарств или посмотреть все их инструкции в удобном виде, узнать источник (скважину) бутилированной воды и многое другое", - говорится в сообщении.

Сейчас подлежат маркировке лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски, напомнили в правительстве. Список будет и дальше расширяться.

Ранее в список для предустановки, в частности, был внесен разработанный компанией VK отечественный магазин приложений RuStore.