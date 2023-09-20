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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Минобороны РФ заявило о работе миротворцев в Карабахе и помощи мирному населению

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы продолжают выполнять свою работу в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение ситуации, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что мирному населению Нагорного Карабаха оказывается вся возможная помощь.

"В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2 261 гражданское лицо, из них 1 049 детей", - заявили в Минобороны РФ.

Командование российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха, заявили в Минобороны РФ.

"Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - сказали в министерстве.

Степанакерт после обстрела

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Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны РФ
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