В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Армении начались межведомственные обсуждения организации возможного въезда жителей Нагорного Карабаха в республику. Об этом сообщили в МВД страны.

Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Карен Саруханян сообщил в соцсетях, что на данный момент процесс эвакуации не начат, обсуждаются различные сценарии по размещению жителей Нагорного Карабаха в Армении.

Ранее 20 сентября в администрации президента Азербайджана заявили, что уже готов план социально-экономической интеграции в общество армянских жителей Карабаха, и назвали их интеграцию внутренним делом Азербайджана.

Представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано сказал, что в Европе опасаются исхода армян из Нагорного Карабаха.

Российские военные заявили, что за два дня боевых действий из зоны обстрелов были эвакуированы около двух тысяч мирных жителей Карабаха.