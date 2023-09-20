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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха
Архивное фото
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Армении начались межведомственные обсуждения организации возможного въезда жителей Нагорного Карабаха в республику. Об этом сообщили в МВД страны.

Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Карен Саруханян сообщил в соцсетях, что на данный момент процесс эвакуации не начат, обсуждаются различные сценарии по размещению жителей Нагорного Карабаха в Армении.

Ранее 20 сентября в администрации президента Азербайджана заявили, что уже готов план социально-экономической интеграции в общество армянских жителей Карабаха, и назвали их интеграцию внутренним делом Азербайджана.

Представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано сказал, что в Европе опасаются исхода армян из Нагорного Карабаха.

Российские военные заявили, что за два дня боевых действий из зоны обстрелов были эвакуированы около двух тысяч мирных жителей Карабаха.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан МВД Армения Нагорный Карабах
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