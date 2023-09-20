Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Дума приняла в I чтении проект об отказе сообщать СЕ о военном положении в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении инициированный президентом РФ проект закона об исключении из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении такого положения на территории России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин комментировал соответствующую инициативу (419786-8) и отметил, что РФ вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила действие его международных договоров в отношении нашей страны, и "как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства".

"Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними", - считает Володин.

Законопроект исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря СЕ о введении (прекращении) такого положения на территории России.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.

Госдума Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Севастополя сообщил об отраженной ракетной атаке

Хуснуллин сообщил о планах продлить "Семейную ипотеку" после 1 июля 2024 года

Хуснуллин сообщил о планах продлить "Семейную ипотеку" после 1 июля 2024 года

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе

Двое спасателей погибли при повторном обрушении в девятиэтажке в Балашихе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ

Песков назвал беспочвенными звучащие из Армении обвинения в адрес РФ

В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Китай в октябре

До четырех выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

В Воронежской области упал самолет Су-34

МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });