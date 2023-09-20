Дума приняла в I чтении проект об отказе сообщать СЕ о военном положении в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении инициированный президентом РФ проект закона об исключении из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении такого положения на территории России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин комментировал соответствующую инициативу (419786-8) и отметил, что РФ вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила действие его международных договоров в отношении нашей страны, и "как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства".

"Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними", - считает Володин.

Законопроект исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря СЕ о введении (прекращении) такого положения на территории России.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.