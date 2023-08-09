Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении или отмене военного положения в РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в федеральные конституционные законы в части, касающейся необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене либо прекращении действия военного или чрезвычайного положения.

Соответствующий проект закона №419786-8 размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что статьей 37 федерального конституционного закона № З-ФКЗ "О чрезвычайном положении" и статьей 22 федерального конституционного закона № 1-ФКЗ "О военном положении" в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. предусматривалось информирование Российской Федерацией, в том числе генерального секретаря Совета Европы, об отступлении Россией от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан, в случае введения военного или чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях, а также об отмене этих отступлений в связи с отменой (прекращением действия) военного или чрезвычайного положения.

Однако, в соответствии с законом от 28 февраля 2023 года № 43-ФЗ "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", с 16 марта 2022 года в отношении Российской Федерации прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней.

В этой связи проект закона предлагает внести изменения в указанные федеральные конституционные законы в части, касающейся упоминания указанной Конвенции и необходимости информирования генсека СЕ о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения.