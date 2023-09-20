Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество и Минфин готовят предложение о продлении полномочий Германа Грефа на посту президента - председателя правления Сбербанка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Конечно, будем (продлевать полномочия Грефа - ИФ). Мы готовим документы на продление", - сказал он.

Он напомнил, что предложение готовят Росимущество с Минфином и направляют в правительство, которое уже его утверждает.

Ранее Греф переадресовал вопрос о возможности нового срока на посту главы Сбербанка акционерам кредитной организации.

Греф, на протяжении семи лет возглавлявший Минэкономразвития, руководит Сбером с 2007 года. Очередной срок его полномочий истекает в ноябре 2023 года.