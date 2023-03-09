Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Герман Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий на посту главы Сбербанка.

"Что касается моих планов, если позволите, я о них пока распространяться не буду. Давайте вернемся к этому вопросу позже, пока этот вопрос еще в повестке дня не стоит", - сказал он на конференц-колле с аналитиками и инвесторами.

Греф возглавляет банк с ноября 2007 года, до этого он был министром экономического развития. В 2019 году акционеры продлили его полномочия на посту главы Сбербанка еще на четыре года.