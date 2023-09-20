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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Путин приветствовал планы проведения 21 сентября переговоров Баку и Степанакерта

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта. Эти переговоры состоятся при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков".

"Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - сказано в сообщении.

Владимир Путин Нагорный Карабах Азербайджан
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