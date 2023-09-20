В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В центре Еревана у здания правительства Армении начались столкновения между демонстрантами, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и полицейскими, передает корреспондент "Интерфакса".

Стычки начались после того, как группа демонстрантов начала забрасывать правоохранителей и здание правительства камнями, бутылками, яйцами.

Есть пострадавшие.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, кричат "Никол - предатель".

Полиция точечно задерживает наиболее активных протестующих.

Ранее один из лидеров оппозиции Андраник Теванян после завершения выступлений на оппозиционном митинге призвал собравшихся разойтись и принять участие в митинге в четверг, однако группа активистов осталась на площади и потребовала радикальных действий по отставке Пашиняна.

Протесты в Ереване продолжаются второй день на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. После того, как стало известно, что в Карабахе воюющие стороны договорились о прекращении огня, парламентская оппозиция в Армении объявила, что инициирует импичмент Пашиняна.