Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В центре Еревана у здания правительства Армении начались столкновения между демонстрантами, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и полицейскими, передает корреспондент "Интерфакса".

Стычки начались после того, как группа демонстрантов начала забрасывать правоохранителей и здание правительства камнями, бутылками, яйцами.

Есть пострадавшие.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, кричат "Никол - предатель".

Полиция точечно задерживает наиболее активных протестующих.

Ранее один из лидеров оппозиции Андраник Теванян после завершения выступлений на оппозиционном митинге призвал собравшихся разойтись и принять участие в митинге в четверг, однако группа активистов осталась на площади и потребовала радикальных действий по отставке Пашиняна.

Протесты в Ереване продолжаются второй день на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. После того, как стало известно, что в Карабахе воюющие стороны договорились о прекращении огня, парламентская оппозиция в Армении объявила, что инициирует импичмент Пашиняна.

Ереван Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о готовности подписать мирный договор с Арменией

Премьер Италии заявила, что не позволит сделать из страны "лагерь для беженцев"

Премьер Италии заявила, что не позволит сделать из страны "лагерь для беженцев"

Король Карл III прибыл с визитом во Францию

The Guardian выяснила, что почти каждый житель Европы дышит грязным воздухом

The Guardian выяснила, что почти каждый житель Европы дышит грязным воздухом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });