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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Россию 21 сентября прилетит первая тургруппа из Ирана по безвизовому обмену

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Делегация туроператоров из Ирана 21 сентября прибудет в Россию, это первая группа в рамках двустороннего соглашения о безвизовых обменах, заработавшего 1 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

Туристы проведут неделю на Северном Кавказе. Визит иранской делегации организован АО "Кавказ.РФ" при поддержке Минэкономразвития. Как отметили в пресс-службе компании, сложностей с оформлением групповой безвизовой поездки из Ирана в Россию не было.

В состав делегации вошли представители турагентств Ирана. Поездка запланирована до 26 сентября, за это время группа познакомится с туристическим потенциалом Северного Кавказа и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Чечни и Дагестана.

Ранее туроператоры сообщали, что программа групповых безвизовых поездок между Россией и Ираном не работает.

Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Введение документа в действие было отложено из-за пандемии. Как заявляли в Минэкономразвития, он заработал 1 августа 2023 года. В список аккредитованных для работы в рамках соглашения вошли 260 российских туроператоров из 35 регионов.

Дагестан Минэкономразвития Иран Кабардино-Балкария Чечня Ставропольский край
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