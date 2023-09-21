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Думе предложили продлить на 2024 год право компаний проводить ГОСА заочно

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о продлении на 2024 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников внесен в Госдуму.

Документ №444871-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента. Соответствующие поправки предложил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции действие этого запрета было приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат. Затем это право для компаний продлевалось на 2021-2023 годы.

Госдума ГОСА
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