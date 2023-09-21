Путин высказался за выделение ресурсов на средства реабилитации для участников СВО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников специальной военной операции современными средствами реабилитации.

"Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы - это точно, совершенно", - сказал Путин во время посещения центра поддержки участников СВО и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.

Во время визита Путина в центр внимание президента обратили на то, что ветеранам СВО, получившим увечья, требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества".

Президент согласился, что это очень важный вопрос и нужно сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с ограничениями.

Путин также отметил, что изначально, во время создания фонда "Защитники Отечества", он был против того, чтобы фонд распоряжался средствами. "Вы знаете, изначально я был против того, чтобы фонд распоряжался деньгами. Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы", - сказал президент.

Он пообещал обсудить с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов специальной военной операции и по поводу порядка их приобретения.

"В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим - и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", - сказал Путин.

Кроме того, он пообещал переговорить с правительством и депутатами Госдумы о решении проблемы бойцов ДНР и ЛНР, которые столкнулись с трудностями при оформлении инвалидности.

Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о трудностях, с которыми столкнулись некоторые ветераны боев в ДНР и ЛНР - вместо инвалидности из-за военной травмы они имеют инвалидность по общим заболеваниям. Им приходится проходить сложные бюрократические процедуры, чтобы исправить документы.

"Тоже надо это делать (работать над решением вопроса - ИФ). Это же наши люди. Они с 2014 года воевали", - сказал Путин. "Переговорю с правительством и депутатами Госдумы, чтобы проработали и пришли к решению", - добавил президент.