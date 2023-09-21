МИД РФ назвал высылку священников РПЦ из Болгарии вопиющим недружественным актом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ расценили высылку священников РПЦ из Болгарии как действия, направленные на разрыв отношений между Русской и Болгарской православными церквями и братских связей народов.

"Возмущены и шокированы фактом случившегося. Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами. Теперь цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, братские связи между русским и болгарским народами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в четверг священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть территорию этой балканской страны, "как лица, якобы, представляющие угрозу для ее национальной безопасности".

"Речь идет о настоятеле Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрите Вассиане, секретаре Подворья протоиерее Евгении и сотруднике храма", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению".

"Особое кощунство состоит в том, что этот шаг предпринят в праздник Рождества Пресвятой Богородицы - священный и чистый день для прихожан Русской православной церкви", - добавила представитель МИД РФ.

Она отметила, что "старинный русский храм, который много лет служил местом общей молитвы русских и болгар, теперь будет закрыт".

"В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне", - заявила официальный представитель российского МИД.