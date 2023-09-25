Послу Болгарии в РФ заявлен протест из-за выдворения из Софии служителей РПЦ

Русская православная церковь в Софии Фото: Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Посол Болгарии в России Атанас Крыстин вызван в МИД России в связи с выдворением из Болгарии служителей Русской православной церкви в Софии.

"25 сентября в МИД России был вызван посол Болгарии А.Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что "очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернется неприятными последствиями - прежде всего для его инициаторов".

Российское внешнеполитическое ведомство выразило убеждение в том, что "планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал".

Ранее сообщалось, что 21 сентября болгарские власти обязали настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника подворья покинуть Болгарию в течение суток под предлогом того, что их пребывание в стране "представляет угрозу для государственной безопасности".

РПЦ выразила решительный протест против выдворения из Болгарии своих представителей.