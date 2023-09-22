Движение по Крымскому мосту возобновили после часовой остановки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после часовой остановки в пятницу утром, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Информация об остановке проезда была опубликована в 09:56 по московскому времени. Перекрытие продлилось около часа.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео.